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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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Bilanz im Blick 12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: United Parcel Service stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: United Parcel Service stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von United Parcel Service.

United Parcel Service
78.63 CHF 1.44%
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United Parcel Service wird voraussichtlich am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 23 Analysten von einem Gewinn von 1,63 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,55 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,54 Prozent auf 22,19 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service noch 21,43 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 28 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,18 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,56 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 91,59 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 88,64 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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