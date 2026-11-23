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23.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: United Natural Foods vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
United Natural Foods öffnet voraussichtlich am 08.12.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,662 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,060 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,80 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,84 Milliarden USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,35 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,34 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 31,57 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 31,15 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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