Erste Schätzungen: United Community Banks vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

United Community Banks wird voraussichtlich am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,772 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei United Community Banks noch ein Gewinn pro Aktie von 0,700 USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 282,5 Millionen USD gegenüber 399,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 29,31 Prozent.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,99 USD, gegenüber 2,62 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,53 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch