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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: United Airlines vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

United Airlines Holdings
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United Airlines lädt voraussichtlich am 20.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,74 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 5,52 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,90 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll United Airlines 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 17,86 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte United Airlines 15,23 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,92 USD im Vergleich zu 10,20 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 68,21 Milliarden USD, gegenüber 59,07 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

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