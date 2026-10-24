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24.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: UniCredit gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Bei UniCredit stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.
UniCredit äussert sich voraussichtlich am 08.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,88 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,71 EUR erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 5,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,49 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,17 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,35 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 6,97 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,40 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 41,60 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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