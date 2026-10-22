Under Armour Aktie 31965985 / US9043112062
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Under Armour gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Under Armour wird voraussichtlich am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,007 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Under Armour 21 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,23 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Under Armour 1,34 Milliarden USD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,107 USD je Aktie, gegenüber -1,160 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 4,73 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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