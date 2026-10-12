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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: UMB Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

UMB Financial
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UMB Financial stellt voraussichtlich am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,21 USD je Aktie gegenüber 2,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll UMB Financial mit einem Umsatz von insgesamt 742,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 31,66 Prozent verringert.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,25 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,29 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 2,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,13 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

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