Erste Schätzungen: Ultra Clean zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ultra Clean wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,938 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ultra Clean ein EPS von -0,240 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Ultra Clean im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 727,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 510,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 42,66 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,11 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -4,000 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 2,72 Milliarden USD, gegenüber 2,05 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch