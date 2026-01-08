Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’324 0.0%  SPI 18’384 0.2%  Dow 48’996 -0.9%  DAX 25’122 0.9%  Euro 0.9314 0.2%  EStoxx50 5’924 -0.1%  Gold 4’457 -0.8%  Bitcoin 72’689 -2.5%  Dollar 0.7976 0.3%  Öl 60.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Adecco1213860Straumann117544866Kuros32581411
Top News
Anruf von einem Headhunter: Diese wichtigen Gegenfragen sollte man stellen
Dividendensatz vs. Dividendenrendite: Unterschiede und Bedeutung für Investoren
Oerlikon-Aktie: Schliessung eines Standorts in Italien
Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Avolta-Aktie: Zwei langfristige Aufträge am Flughafen Palm Beach
Suche...

Ujjivan Small Finance Bank Aktie 51317101 / INE551W01018

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Ujjivan Small Finance Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ujjivan Small Finance Bank
58.00 INR -0.43%
Kaufen Verkaufen

Ujjivan Small Finance Bank öffnet voraussichtlich am 22.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,900 INR gegenüber 0,560 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 29,11 Prozent auf 12,50 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,34 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,75 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 48,32 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 72,37 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Ujjivan Small Finance Bank Ltd Registered Shs 144A Reg S

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten