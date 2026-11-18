UiPath wird voraussichtlich am 03.12.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

21 Analysten schätzen, dass UiPath für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,192 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.

18 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 411,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 443,0 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,788 USD je Aktie, gegenüber 0,520 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 1,79 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net