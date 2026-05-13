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13.05.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: UiPath stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
UiPath wird voraussichtlich am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Gewinn von 0,159 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll UiPath im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 397,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 356,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,38 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,799 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,520 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,76 Milliarden USD, gegenüber 1,61 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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