Erste Schätzungen: Twilio A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Twilio A präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

26 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 24 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,52 Milliarden USD – ein Plus von 16,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Twilio A 1,30 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 29 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,93 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,210 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 27 Analysten auf durchschnittlich 6,00 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,07 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch