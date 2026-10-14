Twili a Aktie 32729038 / US90138F1021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Twilio A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Twilio A präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
26 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 24 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,52 Milliarden USD – ein Plus von 16,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Twilio A 1,30 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Der Ausblick von 29 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,93 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,210 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 27 Analysten auf durchschnittlich 6,00 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,07 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Twilio Inc (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Twilio A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.10.26
|S&P 500-Wert Twilio A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Twilio A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Börse New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|S&P 500-Papier Twilio A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Twilio A-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Ausblick: Twilio A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Twilio A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Twilio Inc (A)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte etwas fester. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.