Tulikivi O a Aktie 11085 / FI0009900583
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tulikivi O A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tulikivi O A lädt voraussichtlich am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,002 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tulikivi O A 0,000 EUR je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 7,1 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 1,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tulikivi O A einen Umsatz von 7,0 Millionen EUR eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,014 EUR, gegenüber -0,020 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 29,0 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,5 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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