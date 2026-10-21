Erste Schätzungen: TTS Group ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TTS Group ASA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,129 NOK gegenüber -0,050 NOK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 230,1 Millionen NOK aus – eine Steigerung von 86,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TTS Group ASA einen Umsatz von 123,7 Millionen NOK eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,300 NOK, gegenüber -0,340 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 733,1 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 571,1 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch