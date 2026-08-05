TTS Group ASA Aktie 366850 / NO0003049405
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TTS Group ASA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TTS Group ASA wird sich voraussichtlich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,135 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 NOK je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TTS Group ASA in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 164,0 Millionen NOK im Vergleich zu 138,8 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,610 NOK je Aktie, gegenüber -0,340 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 791,5 Millionen NOK. Im Vorjahr waren 571,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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