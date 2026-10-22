Erste Schätzungen: TTK Prestige vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TTK Prestige wird voraussichtlich am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,95 INR. Im Vorjahresquartal waren 4,69 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

TTK Prestige soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,70 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 18,34 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,73 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 34,28 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 29,74 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch