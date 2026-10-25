Erste Schätzungen: Tsumura präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tsumura wird voraussichtlich am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 109,21 JPY je Aktie gegenüber 108,49 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 54,37 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 16,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 46,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 358,86 JPY im Vergleich zu 376,28 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 214,86 Milliarden JPY, gegenüber 192,62 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch