Tsingtao Brewery Aktie 94986 / CNE1000004K1
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tsingtao Brewery stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tsingtao Brewery wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,28 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,34 HKD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 10,26 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 11,17 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Schätzungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,53 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,65 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 26 Analysten von durchschnittlich 33,13 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 32,86 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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