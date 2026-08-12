Tsingtao Brewery Aktie 94986 / CNE1000004K1
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Tsingtao Brewery präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tsingtao Brewery wird voraussichtlich am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,59 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,74 HKD je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 9,63 Milliarden CNY für Tsingtao Brewery, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 10,84 Milliarden HKD erzielt wurde.
12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,51 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,65 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 32,43 Milliarden CNY, gegenüber 32,86 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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