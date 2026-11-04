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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tsakos Energy Navigation öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tsakos Energy Navigation wird voraussichtlich am 19.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,58 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 225,3 Millionen USD – ein Plus von 21,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tsakos Energy Navigation 186,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,33 USD im Vergleich zu 4,45 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 974,1 Millionen USD, gegenüber 798,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Tsakos Energy Navigation Ltd Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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