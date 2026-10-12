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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Trustmark gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Trustmark wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,00 USD. Dies würde einem Zuwachs von 6,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Trustmark 0,940 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 23,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 215,0 Millionen USD gegenüber 280,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,98 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,70 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 851,5 Millionen USD, gegenüber 1,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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