Erste Schätzungen: Trupanion mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trupanion veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,163 USD. Dies würde einem Zuwachs von 25,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Trupanion 0,130 USD je Aktie vermeldete.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent auf 402,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 366,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,632 USD, gegenüber 0,450 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,44 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch