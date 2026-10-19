Erste Schätzungen: Truecaller Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Truecaller Registered wird voraussichtlich am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,240 SEK. Dies würde einer Verringerung von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Truecaller Registered 0,320 SEK je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 433,2 Millionen SEK aus – eine Minderung von 7,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Truecaller Registered einen Umsatz von 467,9 Millionen SEK eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,952 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 1,13 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,68 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,91 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.ch