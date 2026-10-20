Tronox Holdings Aktie 46726702 / GB00BJT16S69
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tronox präsentiert Quartalsergebnisse
Tronox öffnet voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,197 USD. Dies würde einen Gewinn von 68,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Tronox -0,630 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,48 Prozent auf 856,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tronox noch 699,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,468 USD im Vergleich zu -2,970 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,29 Milliarden USD, gegenüber 2,89 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tronox Holdings PLC Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Tronox präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Tronox legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Tronox stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Tronox zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Tronox präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Tronox Holdings PLC Registered Shs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden im Minus erwartet. Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.