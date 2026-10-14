Troax Group AB Registered a Aktie 48373761 / SE0012729366
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Troax Group Registered A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Troax Group Registered A stellt voraussichtlich am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten schätzen, dass Troax Group Registered A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,137 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,22 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 86,2 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 714,1 Millionen SEK erzielt wurde.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,391 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,44 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 333,2 Millionen EUR, gegenüber 2,90 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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