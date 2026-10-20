Trinity Capital Aktie 59000832 / US8964423086
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Trinity Capital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Trinity Capital lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,518 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 32,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,390 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 93,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 66,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 368,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 232,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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