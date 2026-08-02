Trifork Aktie 111122781 / CH1111227810
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02.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Trifork stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Trifork gibt voraussichtlich am 17.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,163 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,070 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 58,8 Millionen EUR, was einem Umsatz von 411,1 Millionen DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,898 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,96 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 235,1 Millionen EUR, gegenüber 1,65 Milliarden DKK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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04.05.26