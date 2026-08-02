Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’346 -0.3%  SPI 20’161 -0.4%  Dow 52’485 0.5%  DAX 25’629.2400 0.1%  Euro 0.9307 0.3%  EStoxx50 6’358.0 0.2%  Gold 4’043 -1.5%  Bitcoin 50’815 -2.6%  Dollar 0.8079 0.3%  Öl 90.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 31: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Chartanalyse kurz erklärt - Diese Konstellationen der Technischen Analyse lohnt es sich zu kennen
Rohstoffe im Juli 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Elon Musk warnt: Amerika steuert auf Staatsbankrott zu - KI als letzte Hoffnung
Vor Senatsabstimmung: Goldman-Sachs-Chef Solomon spricht sich für Clarity Act aus
Suche...
Plus500 Depot

Trifork Aktie 111122781 / CH1111227810

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Trifork stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Trifork
112.00 DKK 2.28%
Kaufen Verkaufen

Trifork gibt voraussichtlich am 17.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,163 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,070 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 58,8 Millionen EUR, was einem Umsatz von 411,1 Millionen DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,898 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,96 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 235,1 Millionen EUR, gegenüber 1,65 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!