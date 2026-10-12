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Trican Well Service LtdShs Aktie 559576 / CA8959451037

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Trican Well Service stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Trican Well Service LtdShs
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Trican Well Service lässt sich voraussichtlich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Trican Well Service die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,208 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Trican Well Service noch 0,150 CAD je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 300,6 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Trican Well Service für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 355,9 Millionen CAD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,524 CAD, gegenüber 0,580 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,25 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,10 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch

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