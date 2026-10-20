Erste Schätzungen: Trex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Trex wird sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

21 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,479 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,480 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Trex in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,34 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 314,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 285,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,77 USD je Aktie, gegenüber 1,78 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 1,24 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch