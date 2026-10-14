Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Trent präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Trent wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 9,48 INR je Aktie gegenüber 7,07 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Trent nach den Prognosen von 12 Analysten 57,73 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 19,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,18 Milliarden INR umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 40,68 INR im Vergleich zu 32,25 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 239,27 Milliarden INR, gegenüber 200,52 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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