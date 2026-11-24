|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Transcontinental B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Transcontinental B wird voraussichtlich am 09.12.2026 die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,450 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 11,76 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,510 CAD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Transcontinental B 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 321,9 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 56,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Transcontinental B 732,4 Millionen CAD umsetzen können.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,04 CAD im Vergleich zu 2,04 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,16 Milliarden CAD, gegenüber 2,74 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Transcontinental Inc (B) Conv
|
06:21
|Erste Schätzungen: Transcontinental B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.09.26
|Ausblick: Transcontinental B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.08.26
|Erste Schätzungen: Transcontinental B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
02.06.26
|Ausblick: Transcontinental B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Transcontinental Inc (B) Conv
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI schliesst deutlich höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- US-Börsen schliesslich fester -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt waren am Montag Gewinne zu sehen. Auch im DAX kam es zu einer Erholung. Die Wall Street war in Feierlaune. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.