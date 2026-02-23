Transcontinenta a Aktie 1585338 / CA8935781044
23.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Transcontinental A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Transcontinental A lädt voraussichtlich am 10.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,226 CAD je Aktie gegenüber 0,660 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Transcontinental A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 256,8 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 60,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Transcontinental A 643,0 Millionen CAD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,24 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,04 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,14 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,74 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
