Erste Schätzungen: TransCanada zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TransCanada stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,861 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TransCanada noch 0,580 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll TransCanada 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,98 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TransCanada 3,75 Milliarden CAD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,77 CAD, gegenüber 3,27 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 15,97 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,20 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch