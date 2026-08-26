Transat A.T Aktie 30427814 / CA89351T4019
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26.08.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Transat AT gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Transat AT wird voraussichtlich am 10.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.07.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,420 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 9,97 CAD je Aktie vermeldet.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,67 Prozent auf 802,1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 766,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,691 CAD, gegenüber 6,06 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 3,52 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,40 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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