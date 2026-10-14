Trane Technologies Aktie 52755147 / IE00BK9ZQ967
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Trane Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Trane Technologies wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,72 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Trane Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 3,78 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Trane Technologies nach den Prognosen von 19 Analysten 6,49 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,74 Milliarden USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,27 USD, während im vorherigen Jahr noch 12,98 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,76 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 21,32 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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