Erste Schätzungen: Tradeweb Markets zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tradeweb Markets wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tradeweb Markets im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,860 USD je Aktie gewesen.

12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 582,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 14,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 508,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,78 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,35 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,05 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch