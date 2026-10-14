Toyoda Gosei Aktie 763964 / JP3634200004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Toyoda Gosei veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Toyoda Gosei lässt sich voraussichtlich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Toyoda Gosei die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 27,21 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Toyoda Gosei noch 22,44 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 306,74 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 275,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 106,09 JPY, gegenüber 98,82 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1.237,34 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.146,77 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Toyoda Gosei Co Ltd
|
06:21
|Erste Schätzungen: Toyoda Gosei veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.26
|Ausblick: Toyoda Gosei gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Toyoda Gosei Co Ltd
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: SMI und DAX schliessen fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich zur Wochenmitte fester. Der Dow bewegt sich seitwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.