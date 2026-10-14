Erste Schätzungen: Toyoda Gosei veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Toyoda Gosei lässt sich voraussichtlich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Toyoda Gosei die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 27,21 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Toyoda Gosei noch 22,44 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 306,74 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 275,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 106,09 JPY, gegenüber 98,82 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1.237,34 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.146,77 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch