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01.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Toyo Tire Rubber stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Toyo Tire Rubber wird voraussichtlich am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 98,21 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Toyo Tire Rubber noch ein Gewinn pro Aktie von 128,10 JPY in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 164,44 Milliarden JPY gegenüber 151,88 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 496,74 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 413,10 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 626,12 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 594,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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