Tower Semiconductor LtdShs Aktie 280630 / IL0010823792
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tower Semiconductor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tower Semiconductor wird voraussichtlich am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,07 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tower Semiconductor 0,470 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Tower Semiconductor im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 521,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 395,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 31,89 Prozent gesteigert.
9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,89 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,94 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,97 Milliarden USD, gegenüber 1,57 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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