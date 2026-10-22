Erste Schätzungen: Towa stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Towa wird voraussichtlich am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 24,00 JPY. Dies würde einer Verringerung von 24,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Towa 31,71 JPY je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 16,68 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,37 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 116,76 JPY je Aktie, gegenüber 61,22 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 69,65 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 54,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch