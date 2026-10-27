|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TOWA PHARMACEUTICAL stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
TOWA PHARMACEUTICAL wird voraussichtlich am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 101,18 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 115,80 JPY erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,53 Prozent auf 70,90 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte TOWA PHARMACEUTICAL noch 65,33 Milliarden JPY umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 469,88 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 106,66 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 306,59 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 273,71 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD
|
06:21
|Erste Schätzungen: TOWA PHARMACEUTICAL stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: TOWA PHARMACEUTICAL zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: TOWA PHARMACEUTICAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI etwas stärker -- DAX klettert -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt übt sich in Zurückhaltung, während der deutsche Leitindex zulegt. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.