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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Toto öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Toto
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Toto wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 78,69 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 15,35 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Toto im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 200,26 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 183,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,06 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 295,44 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 243,01 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 784,91 Milliarden JPY, gegenüber 737,44 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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