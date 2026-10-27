Erste Schätzungen: Total Energy Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Total Energy Services veröffentlicht voraussichtlich am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,690 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,390 CAD je Aktie erzielt worden.

Total Energy Services soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 368,4 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,87 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,99 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,38 Milliarden CAD, gegenüber 1,06 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch