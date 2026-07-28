Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’441 0.8%  SPI 20’184 0.6%  Dow 52’210 0.5%  DAX 25’361 1.0%  Euro 0.9313 0.0%  EStoxx50 6’282 0.0%  Gold 4’077 0.5%  Bitcoin 53’043 -0.6%  Dollar 0.8189 0.0%  Öl 87.8 -9.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Logitech2575132Amrize143013422BACHEM117649372
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So wirken sich Leitzinserhöhungen auf die Inflation aus - Notenbanken im Fokus
Erste Schätzungen: Tencent informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Erste Schätzungen: K+S öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Erste Schätzungen: Brenntag SE zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Erste Schätzungen: Wienerberger stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...

Total Energy Services Aktie 10206845 / CA89154B1022

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Total Energy Services legt Quartalsergebnis vor

Total Energy Services
15.04 EUR -3.59%
Kaufen Verkaufen

Total Energy Services äussert sich voraussichtlich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,470 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Total Energy Services 0,460 CAD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 313,0 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 24,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,45 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 1,99 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,30 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,06 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!