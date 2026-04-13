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Toromont Industries Aktie 701863 / CA8911021050

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Toromont Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Toromont Industries
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Toromont Industries wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,07 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,30 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,920 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,17 Milliarden CAD – ein Plus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Toromont Industries 1,09 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,11 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,11 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 5,61 Milliarden CAD, gegenüber 5,20 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch