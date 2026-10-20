TOR a Aktie 32014039 / GB00BZ3CNK81
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TORM A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TORM A lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,54 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TORM A noch 5,05 DKK je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 330,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,19 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,24 USD im Vergleich zu 19,24 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,53 Milliarden USD, gegenüber 8,86 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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