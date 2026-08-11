TOR a Aktie 32014039 / GB00BZ3CNK81
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TORM A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
TORM A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,41 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TORM A 3,95 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 517,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,07 Milliarden DKK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,19 USD im Vergleich zu 19,24 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,42 Milliarden USD, gegenüber 8,86 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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