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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Torishima Pump Mfg veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Torishima Pump Mfg stellt voraussichtlich am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 118,00 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,90 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 7,53 Prozent auf 19,76 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 299,57 JPY je Aktie, gegenüber 224,94 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 106,67 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 92,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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