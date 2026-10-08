Tomra Systems ASA Registered Shs Aktie 117400027 / NO0012470089
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Tomra Systems ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tomra Systems ASA Registered präsentiert in der voraussichtlich am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,072 EUR gegenüber 0,590 NOK im Vorjahresquartal.
Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 348,6 Millionen EUR betragen, verglichen mit 3,61 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,309 EUR, gegenüber 3,63 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 1,48 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,45 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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