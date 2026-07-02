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Tomra Systems ASA Registered Shs Aktie 117400027 / NO0012470089

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02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tomra Systems ASA Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tomra Systems ASA Registered Shs
7.98 CHF 3.61%
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Tomra Systems ASA Registered wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,092 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tomra Systems ASA Registered noch 1,05 NOK je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 374,6 Millionen EUR, was einem Umsatz von 3,80 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,338 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,63 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 1,47 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 15,45 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

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