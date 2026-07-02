Tomra Systems ASA Registered Shs Aktie 117400027 / NO0012470089
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tomra Systems ASA Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tomra Systems ASA Registered wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,092 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tomra Systems ASA Registered noch 1,05 NOK je Aktie eingenommen.
Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 374,6 Millionen EUR, was einem Umsatz von 3,80 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,338 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,63 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 1,47 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 15,45 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo
Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tomra Systems ASA Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Tomra Systems ASA Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: Tomra Systems ASA Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.04.26
|Erste Schätzungen: Tomra Systems ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Tomra Systems ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Tomra Systems ASA Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)